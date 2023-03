F1 : horaires et programme du Grand Prix d’Australie (qualifs, courses, directs vidéo)

Découvrez ci-dessous le programme, les horaires des qualifications et l’heure de départ du Grand Prix d'Australie, troisième épreuve de la saison 2023 du Championnat du Monde de Formule 1.

Horaires du Grand Prix :

Vendredi 31 mars

03h30-04h30 : essais libres 1

07h00-08h00 : essais libres 2

Samedi 1er avril

03h30-04h30 : essais libres 3

07h00-08h00 : séance de qualification

Dimanche 2 avril

06h30 : émission Warm Up avant la course

07h00 : départ du Grand Prix

Où regarder le Grand Prix de F1 en direct ?

Samedi, les qualifications sont à suivre sur Auvio et sur Tipik.

Dimanche, l’émission Warm Up et le Grand Prix seront à suivre sur Auvio et sur Tipik.