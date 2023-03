F1 : horaires et programme du Grand Prix d’Arabie saoudite (qualifs, courses, directs vidéo)

Quinze jours après le premier Grand Prix de la saison dominé par les Red Bull de Max Verstappen en Sergio Pérez à Bahreïn, c’est sur le circuit urbain de Jeddah, en Arabie saoudite, que le grand cirque de la F1 a posé ses valises cette semaine.

Découvrez ci-dessous le programme, les horaires des qualifications et l’heure de départ du Grand Prix, deuxième épreuve de la saison 2023 du Championnat du Monde de Formule 1.

Horaires du Grand Prix :

Vendredi 17 mars

14h30-15h30 : essais libres 1

18h00-19h00 : essais libres 2

Samedi 18 mars

14h30-15h30 : essais libres 3

18h00-19h00 : séance de qualification

Dimanche 19 mars

17h35 : émission Warm Up avant la course

18h00 : départ du Grand Prix

Où regarder le Grand Prix de Formule 1 en direct ?

Samedi, les qualifications sont à suivre sur Auvio et sur Tipik en télévision.

Dimanche, l’émission Warm Up et le Grand Prix seront à suivre sur Auvio et sur Tipik.