F1 Hongrie – Vettel vu par ses directeurs d’écurie : "Un quadruple champion du monde aussi constructif, c’est rare"

Un quadruple champion du monde qui annonce sa retraite du monde de la F1, cela n’arrive pas tous les jours. C’est pourquoi le paddock est unanime au moment de rendre hommage à Sebastian Vettel. Après les pilotes, c’est aux différents directeurs d’écurie avec lesquels le pilote de 35 ans a travaillé au long de sa carrière, que notre envoyé spécial, Gaëtan Vigneron, a tendu le micro.

Et s’il y a bien un patron qui a connu celui qu’on appelait Baby Schum à ses débuts, c’est Franz Tost. L’ancien directeur de Toro Rosso (aujourd’hui devenue AlphaTauri), revient sur les années de succès du jeune allemand entre 2007 et 2008. "J’étais surpris mais je comprends sa raison. Je le remercie car il a apporté énormément d’énergie à Toro Rosso et il a gagné le premier Grand Prix de notre histoire à Monza en 2008. Personne ne va l’oublier chez nous. Je veux le remercier pour ces beaux moments passés ensemble et je lui souhaite tout le meilleur pour l’avenir".

Collègues chez Toro Rosso mais aussi chez Ferrari, Laurent Mekies souligne les qualités sportives et humaines du champion. "C’est un pilote et homme extraordinaire. C’est très émouvant pour tout le monde de le voir partir. Il symbolise le respect pour ses collègues mais aussi pour la planète. C’est avec beaucoup d’émotion qu’on va le voir partir donc on va profiter de ces dernières courses".