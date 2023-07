F1 Hongrie – Verstappen savoure son septième succès de rang : "Le départ a été crucial"

Et de neuf pour Max Verstappen en 2023 ! Victorieux pour la septième fois de rang, le Néerlandais n’est plus qu’à deux succès du record de neuf victoires consécutives alignées par Sebastian Vettel en 2013.

Forcément, celui qui a permis à Red Bull de battre le record de douze succès consécutifs était ravi à l’issue du Grand Prix de Hongrie. "Le départ a été crucial car j’ai pu construire ma course par après, sans dégrader mes pneus. Nous n’étions pas spécialement à l’aise sur un tour durant tout le week-end, mais sur les longs relais ça allait. Cela a encore été le cas ce dimanche".

Derrière, le sourire était également présent du côté de Lando Norris, à nouveau deuxième après son podium à Silverstone. "On est heureux. C’est un succès d’être à nouveau sur le podium, on vit pour ces moments. C’est aussi un gros défi de se trouver entre les Red Bull et de juger leur rythme. On a bien géré nos pneus et notre stratégie, c’est une excellente journée pour nous. On ne s’attendait pas à être si rapides ce week-end. J’ai hâte d’être à Spa-Francorchamps, l’un de mes circuits préférés".

Finalement, tout le monde était heureux sur le podium puisque Sergio Pérez regoûte au champagne pour la deuxième fois en six courses. "C’était une bonne course. On a pris un risque en démarrant en pneus durs et ça a payé".

Quatrième malgré sa pole, Lewis Hamilton regrette son début de course. "Ce n’était pas mon meilleur départ. Max m’a mis la pression au premier virage et j’ai finalement perdu mon combat face à lui, mais aussi contre les McLaren. Mais ils étaient quand même bien plus rapides que moi".

Prochain rendez-vous avant la trêve estivale ? Le GP de Belgique, dès la semaine prochaine.