F1 Hongrie – Sebastian Vettel, serein après sa décision : "Je veux passer plus de temps avec mes enfants"

Au micro de notre envoyé spécial Gaëtan Vigneron, le pilote de 35 ans fait le bilan sur ses seize années en F1, mais a déjà un œil sur l’avenir. "Je n’aime pas revenir en arrière. Quand je me replongerai dans mes souvenirs dans une dizaine d’années, je serai probablement fier de telle ou telle chose. Mais je n’espère pas car j’aime toujours aller de l’avant. Ici, je ne sais pas ce qui m’attend au tournant, c’est un peu spécial mais on est toujours les 'pilotes' de nos vies donc j’ai hâte de voir ce que l’avenir me réserve. Ce sport prend beaucoup d’énergie et j’ai envie de la dépenser ailleurs".

Protégé de Michael Schumacher, contemporain de Fernando Alonso et grand rival de Hamilton, le natif de Heppenheim a connu du beau monde dans le paddock, mais quel est finalement le pilote qui l’a le plus marqué ? "Je devrais dire Lewis au vu de sa constance ces dernières années. Mais le niveau est élevé en F1 et il le restera pour toujours".

Mais l’Allemand n’est pas encore à la retraite et tentera de raccrocher le volant sur une bonne note. Première étape ? Les qualifications du Grand Prix de Hongrie à suivre en direct dès 16h sur les médias de la RTBF.