F1 Hongrie : Russell s’offre la pole devant les Ferrari, Verstappen dixième

Place au dernier week-end de F1 avant le début de la trêve estivale. Et c’est George Russell qui signe la pole en Hongrie devant les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc. Lando Norris (McLaren) et Esteban Ocon (Alpine) complètent le top 5. Max Verstappen s’élancera dixième.

Pas de grande surprise en Q1. Pourtant vainqueur de la dernière séance d’essais libres, Nicholas Latifi s’élancera derrière tout le monde, aux côtés de Pierre Gasly. Futur retraité, Sebastian Vettel est éliminé pour la première fois de sa carrière en Q1 sur le tracé hongrois et tentera de créer la surprise dimanche si la pluie fait son apparition. Alexander Albon (Williams) et Yuki Tsunoda (AlphaTauri) sont les autres éliminés de cette première épreuve.