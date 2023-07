F1 Hongrie : Russell domine la première séance d’essais libres sous la pluie, Pérez et Sainz dans le mur

Place aux premiers tours de roue en Hongrie, cadre de la onzième manche de la saison. Et cette première séance d’essais libres a été quelque peu mouvementée, la faute à une météo capricieuse. Malgré cela, c’est George Russell qui s’est montré le plus rapide. Le pilote Mercedes devance Oscar Piastri (McLaren) et l’Aston Martin de Lance Stroll.

Mais on a très peu roulé ce vendredi en début d’après-midi sur le Hungaroring. Après cinq petites minutes, Sergio Pérez encastre sa Red Bull et provoque un drapeau rouge. "Je ne peux pas le croire", disait à la radio le Mexicain, en cruel manque de confiance ces dernières semaines.

La pluie fait ensuite son apparition, avant de s’intensifier, empêchant les pilotes de sortir en piste pour éviter tout risque inutile. À un quart d’heure du terme, Carlos Sainz est à l'origine d'un deuxième drapeau rouge après avoir perdu le contrôle de sa Ferrari, mais en provoquant moins de dommages sur sa monoplace que le Mexicain. Si la météo finit finalement par se calmer en fin de séance, permettant à Russell de signer le meilleur chrono, il est difficile de tirer des conclusions après ce premier exercice. La preuve avec Max Verstappen et Lewis Hamilton, qui n’ont pas signé le moindre tour rapide.

Une deuxième séance est prévue à 17h ce vendredi, avant les qualifications à suivre en direct ce samedi sur les médias de la RTBF.