F1 Hongrie – Piastri en confiance après sa quatrième place à Silverstone : "On se pousse mutuellement avec Norris"

Troisième en qualifications et quatrième en course à Silverstone, Oscar Piastri vient de réaliser son meilleur week-end depuis ses débuts en F1 cette année.

Au volant d’une McLaren revigorée depuis les évolutions apportées, l’Australien sait qu’il est attendu au tournant. "Ça a été un début de saison correct dans l’ensemble, notamment à Silverstone même si j’aurai pu faire mieux sur d’autres courses. Mais c’est sûr que depuis mon week-end en Grande-Bretagne, plus de personnes me disent bonjour désormais (rires). Ça a été un superbe week-end pour l’équipe et pour moi-même".

Le protégé de Mark Webber évoque également sa relation avec son coéquipier Lando Norris, alors que son équipe affirme qu’il tire le Britannique vers le haut. "Cela fait plaisir à entendre. Mais Lando connaîtra de meilleurs week-ends que moi et vice-versa. C’est normal lorsque deux pilotes ont un niveau similaire. Je me sens mieux dans la voiture, plus en confiance. On se pousse mutuellement et c’est une bonne dynamique pour l’équipe. L’environnement dans l’écurie est très sain".

Le pilote de 22 ans voudra en tout cas faire aussi bien, ou mieux, qu’à Silverstone lors d’une séance qualificative à suivre en direct dès 16h sur les médias de la RTBF ce samedi.