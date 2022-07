F1 Hongrie : Parti dixième, Verstappen s’offre une victoire inattendue et prend le large au championnat

Bon départ des hommes devant, et notamment de Hamilton qui prend un excellent envol. De son côté, le poleman Russell contient bien les attaques d’un Carlos Sainz très agressif dans les premiers virages.

Après un samedi difficile, les Red Bull prennent plusieurs places au départ et démontrent dès le début qu’il faudrait compter sur elles ce dimanche. Verstappen, rapidement cinquième attaque Hamilton, rappelant les combats tendus connus l’année passée.

Au 31e tour et après plusieurs attaques, Leclerc passe Russell et prend la tête du Grand Prix. Mais le tournant de la course a lieu à une trentaine de tours de la fin.