F1 Hongrie : McLaren en bagarre pour le podium à chaque GP ? “Non ! Parfois on est derrière Red Bull, à d’autres moments nous ne sommes plus nulle part“

Il y a quinze jours en Grande Bretagne, McLaren a impressionné tout le monde en signant son meilleur week-end de la saison : 2e et 3e places sur la grille pour Lando Norris et Oscar Pisatri, 2e et 4e à l’arrivée. Un premier podium et une bouffée d’air pour le team qui a vécu un début de saison plutôt mitigé. L’équipe avait amené des évolutions déjà payantes en Autriche (où Norris avait terminé 4e) et confirmé son regain de forme à Silverstone. Mais ce jeudi face à la presse, le jeune Britannique, a bien vite tempéré les excès d’enthousiasme.



“Pour le moment je ne peux pas vous dire que nous allons concurrencer Ferrari, Aston Martin et Mercedes chaque week-end, parce que je sais que ça ne sera pas le cas. En termes de régularité, de constance sur tous les types de tracés, ces équipes-là possèdent une meilleure voiture. Parfois on sera plus rapides qu’eux et puis parfois on éprouvera des difficultés à entrer dans le top 10. On passe rapidement d’un circuit où nous sommes au top à un autre où nous ne sommes plus nulle part.“



Problème pour l’instant : la MCL60 continue à se montrer capricieuse sur un certain nombre de tracés du calendrier. “On a clairement fait un pas en avant en termes de performances“, poursuit Norris. “Mais d’après moi, ça ne concerne pas tous les circuits, seulement certains. Silverstone était clairement une très bonne piste pour notre McLaren. La monoplace fonctionnait à merveille dans les virages rapides. Malheureusement ici, on n’est plus du tout dans cette situation-là, donc je suis à peu près sûr qu’on va reculer dans la hiérarchie par rapport à la Grande-Bretagne. Le problème c’est que quand même quand nous amenons des évolutions, notre souci principal reste le même : les courbes lentes. Dans ces virages-là, nous sommes vraiment loin. On doit être 6e ou 7e équipes même peut-être pire, alors que dans les virages rapides nous sommes 2e derrière Red Bull. Donc à Silverstone les enchaînements à haute vitesse nous ont clairement sauvés. Nous avons vraiment énormément progressé mais notre principale lacune reste criante et cela devrait encore se vérifier ce week-end", conclut Norris.