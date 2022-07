F1 Hongrie – Max Verstappen revient sur sa folle remontada : "C’est fantastique"

Vainqueur du Grand Prix de Hongrie à la surprise générale, Max Verstappen prend une grosse option en championnat. Dixième au départ, le Néerlandais a réalisé la course parfaite, malgré une petite frayeur. "C’est fantastique pour nous. On s’est dit qu’on devait garder notre calme après un samedi difficile. Tout a bien fonctionné, malgré mon tête-à-queue. Mais l’équipe a fait les bons choix ce dimanche". Avec 80 points d’avance sur Charles Leclerc, le championnat est-il définitivement plié ? "Tout peut encore arriver et je veux gagner des courses, on n’est qu’à mi- championnat", conclut le pilote Red Bull.

Deuxième au volant d’une Mercedes revigorée, Lewis Hamilton espère désormais lutter pour la gagne. "Si j’avais été aux avants postes au départ, on aurait pu gagner la course. On ne comprend pas pourquoi on manquait tellement de rythme vendredi alors que ce dimanche, on était vraiment au niveau. C’est très bien au final même si on a encore du boulot. Finir deuxième après m’être élancé septième, c’est superbe. La victoire de Max ? Il s’élance dixième, fait un tête-à-queue et l’emporte quand même. Cela montre à quel point leur voiture est compétitive".

En pole pour la première fois de sa carrière, George Russell doit finalement se contenter d’une troisième place. "Tout ce qui compte dans ce sport, c’est à quelle place tu finis au dernier tour. Peu importe où tu étais au départ. Cela a été difficile de gérer les pneus à cause de la pluie. En tant qu’équipe, on a fait ce qu’il fallait sans commettre d’erreurs. C’est chouette de pouvoir se battre de manière fair-play avec les autres, notamment les Ferrari".