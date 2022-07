F1 Hongrie – Leclerc sort (déjà) la calculette : « Les gens vont penser que je suis fou, mais je crois encore au titre »

Pour la plupart des observateurs, au vu des erreurs commises par l’équipe, le principal adversaire de la Scuderia, c’est la Scuderia elle-même. Une affirmation pas totalement fondée selon Leclerc : "Après les deux saisons difficiles en 2020 et 2021, je pense qu’on a montré cette année qu’on était capable de rebondir et de revenir au top. On n’a pas encore atteint le niveau qu’on souhaite, mais on se bat pour des victoires ce qui n’était vraiment pas garanti après les deux saisons précédentes. C’est sûr qu’on a connu des problèmes moteurs qui nous ont coûté beaucoup de points, une faute de pilotage au Paul Ricard fort coûteuse aussi, et puis des erreurs de stratégie qui nous ont coûté beaucoup d’unités également, mais la performance est là."



Mais que Leclerc le veuille ou non, Ferrari est passé à côté de beaucoup de succès tout faits à la suite des cafouillages stratégiques et erreurs de pilotage. Tout cela dans des moments où la victoire n’aurait, à priori, pas été contestée par Red Bull. Il n’est donc pas totalement incorrect de penser que les rouges se prennent souvent les pieds dans le tapis tout seuls.