F1 Hongrie : Leclerc le plus rapide de la deuxième séance d’essais libres

Après une première séance d’essais libres mouvementée, les vingt voitures étaient de retour sur le Hungaroring ce vendredi après-midi pour une deuxième séance.

Sur une piste sèche, c’est Charles Leclerc qui s’est montré le plus rapide. Le pilote Ferrari devance Lando Norris et Pierre Gasly. Tandis que le surprenant Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et l’Alpine d’Esteban Ocon complètent le top 5. Dans le mur quelques heures plus tôt, Sergio Pérez ne fait pas mieux qu’une 18e place, alors que son coéquipier Max Verstappen pointe seulement au onzième rang.

La troisième et dernière séance est prévue ce samedi à 12h30 alors que les qualifications seront à suivre dès 16h sur les médias de la RTBF.