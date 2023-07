F1 Hongrie - Leclerc déçu après sa sixième place : "On n'a pas la performance espérée et attendue"

Sixième et onzième... Le samedi en Hongrie a été compliqué pour Ferrari, qui devra montrer un autre visage en course.

Forcément, Charles Leclerc était déçu à l'issue de la séance qualificative. "Je ne suis pas content car je termine sixième alors que je suis satisfait de mon tour. On n'a pas la performance espérée et attendue. C'est difficile à comprendre car il y a des voitures qu'on n'attendait pas à ce niveau. À l'image de McLaren qui a fait un pas en avant en Autriche et à Silverstone, on s'attendait à ce qu'ils aient un peu plus de mal ici et ce n'est pas du tout le cas. On a également l'Alfa Romeo de Guanyu Zhou devant, ils ont fait un très bon boulot".

Avant de poursuivre. "On a du mal car il n'y avait pas beaucoup plus dans la voiture ce samedi. Il faut qu'on travaille, on connait nos points faibles. On sait qu'on est plus sensible au vent que les autres voitures, on va se concentrer là-dessus".

