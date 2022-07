F1 Hongrie – Le paddock réagit au départ de Vettel : "Une des figures les plus inspirantes de ce sport"

Protégé de Michael Schumacher à ses débuts, Vettel a, à son tour, pris sous son aile le fils du septuple champion du monde. Une relation qui s’est transformée en amitié et qui n’a pas de prix aux yeux du pilote Haas. "Je suis triste évidemment. Il a une place importante dans le sport et dans ma vie, ça va être vide sans lui. C’est un immense honneur de le compter parmi mes amis et d’avoir passé autant de temps avec lui. Il a eu une longue et fructueuse carrière. Il a fait grandir la F1 et il va tous nous manquer".

S’il n’est pas aussi proche que Schumacher, Pierre Gasly a également tenu à encenser le pilote Aston Martin. "C’est une légende de notre sport, il est quatre fois champion du monde. J’ai énormément de respect pour le pilote mais aussi pour la personne. Il est gentil et généreux. J’apprécie qu’il exprime ses idées aussi ouvertement, même si je ne suis pas toujours d’accord avec ce qu’il dit. Mais au moins, c’est quelqu’un de très honnête et droit".

Le pilote AlphaTauri raconte même une petite anecdote pour souligner la classe humaine du champion allemand. "Quand j’ai gagné mon titre en 2016 en GP2, je n’ai pas tout de suite été promu par Red Bull en F1 et j’étais dans une période assez confuse. Donc je l’ai appelé pour lui demander des conseils. Je m’attendais à un coup de fil de cinq minutes et ça a duré une heure et demie. C’est une personne très vraie".