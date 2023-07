F1 Hongrie – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Le top 10 en cinq dixièmes, c’est le plus petit écart de l’histoire"

Fin de la deuxième journée ce samedi en Hongrie, cadre de la onzième manche de la saison de F1. Une journée passionnante résumée, comme à son habitude, par Gaëtan Vigneron.

Notre expert F1 revient tout d’abord sur une séance qualificative riche en suspense. "C’est la fin de cinq poles consécutives pour Max Verstappen, obtenue finalement par Lewis Hamilton. Il s’agit de sa neuvième pole à Budapest, c’est un record. C’est également sa 104e pole, la première depuis Djeddah en 2021. Mercedes n’est d'ailleurs que la troisième écurie à être en pole cette saison. Le top 10 est en cinq dixièmes, c’est le plus petit écart de l’Histoire, avec le Brésil en 2003. Les victimes du jour ? Carlos Sainz et George Russell".

Avant de préfacer une course qui s’annonce passionnante. "Il va faire très chaud, il faudra faire attention à la dégradation des pneus. Les Red Bull sont mieux dans les longs runs mais c’est très difficile de dépasser. Cela se jouera au départ et sur la stratégie".

L’occasion également d’interroger les deux protagonistes du jour. "Tout le week-end, on a été en difficulté en performance sur un tour. On n’a jamais trouvé la bonne balance. J’ai eu des sous-virages en qualifications, peu importe le choix des pneus", avoue Verstappen.

Tandis que de son côté, Hamilton savoure cette pole. "Je ressens une abondance de joie, je suis tellement heureux, fier de mon tour et du travail accompli par l’équipe. Je suis content pour chacun des membres de l’écurie. Tout le monde a lutté malgré le manque de résultats. Je ne me sentais pas en confiance avec la voiture durant plus d’un an. Finalement, on a rattrapé petit à petit le retard et cette confiance retrouvée se matérialise ce samedi".

Rendez-vous ce dimanche dès 14h30 sur Tipik pour Warm Up avant le départ du Grand Prix dans la foulée.