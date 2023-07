F1 Hongrie : Hamilton s’offre la pole devant Verstappen pour… trois millièmes

Lewis Hamilton s’offre la pole en Hongrie, cadre de la onzième manche de la saison de F1. Le pilote Mercedes devance Max Verstappen pour… trois millièmes ! Le septuple champion du monde, en pole pour la 104e fois de sa carrière et la neuvième fois en Hongrie (un record), s’élancera donc devant le Néerlandais et les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. À noter également la magnifique cinquième place de l'Alfa Romeo de Guanyu Zhou et le retour de Sergio Pérez en Q3 malgré une décevante neuvième place.

La grosse surprise en Q1 est l’élimination du poleman de l’année dernière, George Russell. Le pilote Mercedes s’élancera aux côtés des Williams, de la Haas de Kevin Magnussen et de Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

Grosse désillusion également pour Carlos Sainz, éliminé en Q2, et qui se classe donc hors du top 10 pour la première fois de la saison. Les Alpine, l’Aston Martin de Lance Stroll et le revenant Daniel Ricciardo, 13e, manquent également la Q3.

En Q3, Verstappen signe le premier meilleur relais, devant les Britanniques Norris et Hamilton. Si le double champion du monde pensait signer une sixième pole de rang, il voit le Britannique s’offrir le meilleur temps dans les toutes dernières secondes et pour trois petits millièmes.

Alors qui s’imposera sur le Hungaroring ? Réponse ce dimanche dès 14h30 sur Tipik pour Warm Up avant de vivre le départ du Grand Prix dans la foulée.