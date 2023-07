F1 Hongrie : Hamilton s’offre la dernière séance d’essais libres devant les Red Bull

Place à la troisième et dernière séance d’essais libres ce samedi en Hongrie, cadre de la onzième manche de la saison de F1.

Après des sessions remportées par George Russell et Charles Leclerc vendredi, c’est Lewis Hamilton qui s’offre le meilleur chrono lors de cette ultime séance d’essais libres sur le Hungaroring ce samedi. Le pilote Mercedes devance les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez, tandis que Nico Hulkenberg (Haas) et Lando Norris (McLaren) complètent le top 5. Quant à Charles Leclerc, il se classe septième, devant son coéquipier Carlos Sainz.

Suite du programme ? Ce samedi dès 15h55 pour la séance qualificative à suivre en direct sur les médias de la RTBF.