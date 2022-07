F1 Hongrie – George Russell savoure sa première pole : "Elle signifie beaucoup pour nous"

Mercedes en pole, Carlos Sainz devant Charles Leclerc, Max Verstappen dixième ou encore Sergio Pérez éliminé en Q2 : la séance qualificative du GP de Hongrie a réservé bien des surprises.

Heureux après la première pole de sa carrière, George Russell met en avant le travail effectué par les Flèches d’Argent. "C’est un moment spécial, cette pole signifie beaucoup pour nous. Elle montre le progrès réalisé ces derniers temps et durant la nuit dernière. Vendredi était tout simplement le pire jour de la saison, je n’avais d’ailleurs pas trop le moral en me demandant pourquoi nous étions si lents. Et réaliser la pole ce samedi nous rappelle qu’on peut y arriver lorsqu’on travaille bien. On a une bonne opportunité de jouer la victoire mais ça va être difficile. On a les deux Ferrari derrière mais on va se concentrer sur nous-mêmes".

Détenteur de la pole provisoire, Sainz doit finalement se contenter de la deuxième place. Fautif, l’Espagnol s’en veut alors que la pole était à sa portée. "Quand j’ai bouclé mon tour, je savais qu’il n’était pas incroyable. J’ai fait quelques erreurs et même si je suis passé proche de la pole, je me doutais que quelqu’un me dépasserait. Je suis déçu. Cela reste une bonne position pour demain et on peut gagner la course mais j’aurai pu faire mieux. On peut réduire l’écart avec Red Bull, on a une voiture rapide ce week-end".