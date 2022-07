F1 Hongrie : Carlos Sainz remporte la première séance d’essais libres

Début des festivités en Hongrie pour la treizième manche de la saison en F1. Alors que le début du week-end a été marqué par l’annonce de la retraite du quadruple champion du monde, Sebastian Vettel, les pilotes se donnaient rendez-vous pour la première séance d’essais libres sur le circuit hongrois.

Et c’est Carlos Sainz qui s’est montré le plus rapide avec un meilleur temps réalisé en 1.18 : 750. Le pilote Ferrari devance la Red Bull de Max Verstappen et Charles Leclerc. Les trois premiers se tiennent d’ailleurs en moins de trois dixièmes. Les Anglais Lando Norris et George Russell complètent le top 5.

La deuxième séance d’essais libres est prévue à 17h avant de vivre les qualifications ce samedi à 16h en direct sur les médias de la RTBF.