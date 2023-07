F1 Hongrie – "Ça complique les choses", "C’est excitant" : la lutte acharnée derrière Red Bull bat son plein

Si la domination de Red Bull est indiscutable cette saison avec dix victoires en autant de courses, le suspense est à son comble derrière. Alors que la F1 s’apprête à connaître son onzième rendez-vous de la saison ce week-end en Hongrie, plusieurs écuries se battent pour être la deuxième force du plateau.

Si Mercedes pointe actuellement à la deuxième place du classement des constructeurs, Fernando Alonso se classe troisième du championnat des pilotes avec son Aston Martin et Ferrari a déjà glané deux podiums en 2023. Sans oublier McLaren, bien dans le coup à Silverstone.

Quatre écuries se disputent donc cette deuxième place. Une situation difficile à gérer selon Charles Leclerc. "Cela complique les choses, on préférerait juste être le meilleur team devant tout le monde. Red Bull a un énorme avantage. Derrière, il y a Mercedes, Aston Martin et nous, qui étions les plus réguliers dans cette partie du classement en cette première partie de saison, même si McLaren s’est amélioré à Silverstone. Mais on doit faire un pas en avant pour être devant ces écuries".