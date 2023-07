La comparaison est difficile pour Lance Stroll face à Fernando Alonso chez Aston Martin en cette première partie de saison. Pour sa première saison chez les Verts, l’Asturien pointe à la troisième place du championnat avec six podiums en onze courses et 137 points inscrits. Soit 93 de plus que le Canadien, qui n’a pas encore pu goûter au champagne en 2023. En qualifications, ce n'est pas vraiment mieux puisque l'ancien pilote Alpine n'a été dominé qu'à deux reprises par son coéquipier cette année.

Interrogé à ce sujet par Gaëtan Vigneron à l’aube du Grand Prix de Hongrie, l’ancien pilote Racing Point avance plusieurs arguments pour expliquer la domination du double champion du monde au sein de l’écurie de Lawrence Stroll. "Tout d’abord, je n’ai pas pu faire les essais d’avant-saison à cause de mon poignet cassé. J’ai aussi eu de la malchance cette année. J’étais quatrième à Djeddah avant d’avoir un souci avec la voiture. À Miami, on a eu des problèmes en qualifications, pareil à Monaco. On a eu de la malchance avec la stratégie au Canada et à Silverstone. En termes de points, c’est difficile de juger ces choses".

Avant de poursuivre. "Alonso est un peu plus rapide en ce moment. Je dois m’améliorer sur certains points pour essayer d’être plus fort dans cette deuxième partie de saison".

L’ancien coéquipier de Sebastian Vettel voudra en tout cas rapidement renverser la tendance. Premier objectif ce samedi dès 16h lors d’une séance qualificative à suivre en direct sur les médias de la RTBF.