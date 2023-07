F1 Grande-Bretagne : Verstappen signe un sixième succès de rang devant les locaux Norris et Hamilton

Max Verstappen est le grand vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le Néerlandais réussit donc une sixième victoire consécutive et offre à Red Bull un onzième succès de rang, le dixième cette saison en autant de courses. Le double champion du monde devance les Britanniques Lando Norris (McLaren) et la Mercedes de Lewis Hamilton qui s’offrent un podium à domicile, tandis que l’autre McLaren d’Oscar Piastri et la Mercedes de George Russell complètent le top 5. Quant aux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, elles ne font pas mieux qu’une neuvième et dixième place à Silverstone.