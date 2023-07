F1 Grande-Bretagne – Verstappen offre un onzième succès consécutif à Red Bull : "C’est incroyable pour l’équipe"

Pour la sixième fois consécutive cette saison, Max Verstappen monte sur la plus haute marche d’un podium de F1. Le Néerlandais a effectivement remporté le mythique Grand Prix de Grande-Bretagne devant les locaux Lando Norris et Lewis Hamilton.

Grâce à cette huitième victoire de la saison, le Néerlandais offre à Red Bull un onzième succès de rang. "Notre départ était terrible, on doit analyser pourquoi. Norris était super rapide, ça m’a pris quelques tours pour le dépasser et creuser l’écart. Cela a clairement été plus difficile pour nous ce dimanche. Onze victoires de rang pour l’équipe, c’est incroyable. Je suis très content", conclut celui qui vient de signer sa deuxième victoire à Silverstone.

Deuxième, Norris signe un podium à domicile, le premier depuis le Grand Prix d’Emilie Romagne en 2022. "L’équipe a fait un boulot incroyable, ça aurait été impossible sans eux ce dimanche. C’est incroyable. J’ai essayé de résister face à Max mais au final j’ai vécu une course assez solitaire. On méritait également la troisième place avec Oscar Piastri, on l’aurait eue sans la voiture de sécurité. C’est dommage pour lui".

Troisième, Hamilton monte sur le podium pour la… quatorzième fois à Silverstone, son circuit préféré. "J’ai senti l’énergie et le soutien des fans. Félicitations à Lando et McLaren, qui a été ma première famille en F1. Ils étaient super rapides ce dimanche, on a eu une chouette bataille après la voiture de sécurité. C’est très positif pour nous de savoir qu’on n’est pas si loin et qu’on peut se rapprocher des voitures devant".

La Formule 1 revient dans deux semaines, le 23 juillet, pour le GP de Hongrie.