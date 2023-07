F1 Grande-Bretagne – Verstappen en pole devant les McLaren : "Je suis surpris de les voir à mes côtés"

Comme souvent, le mythique circuit de Silverstone et la capricieuse météo britannique ont offert du spectacle lors du rendez-vous annuel de F1. S’il n’est évidemment pas surprenant de voir Max Verstappen s’offrir la pole, sa cinquième consécutive, il s’élancera devant les deux McLaren au terme d’une séance qualificative riche en suspense.

Le double champion du monde est forcément satisfait de son travail. "On a vécu une séance folle ! Cela glissait par moments mais on a bien géré en Q3. Je suis surpris de voir les deux McLaren derrière moi, mais c’est génial pour eux. Ma voiture est tellement rapide que je n’ai pas eu besoin de dépasser la limite en Q1 et Q2, il suffisait juste d’assurer. Mais on a pris tous les risques en Q3".

Le Néerlandais s’élancera devant Lando Norris, pourtant en pole provisoire dans les toutes dernières secondes de la qualification. "J’étais proche de la pole… Je finis premier en Q1 et Q2 et cela s’est joué à deux dixièmes en Q3. Je suis content pour moi, mais aussi pour l’équipe avec les deux voitures dans le top 3. C’est un jour très spécial ! On a travaillé dur, et pouvoir accomplir cela à domicile et avec les évolutions, c’est super".

Troisième, Oscar Piastri signe son meilleur résultat en qualifications depuis ses débuts en F1 cette année. "Quelle séance ! J’avais une fusée en Q2 et Q3, c’est un superbe résultat pour l’équipe. Vendredi, on n’a pas montré notre réel potentiel mais on a bien travaillé ce samedi. Lorsqu’on regarde où on était en début de saison, on fait un grand pas en avant avec les évolutions apportées".

Alors les McLaren pourront-elles inquiéter l’intouchable Verstappen en course ? Réponse ce dimanche dès 15h30 sur Tipik.