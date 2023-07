F1 Grande-Bretagne : Verstappen domine les deux séances d’essais libres, soucis mécaniques pour Leclerc

Place au mythique Grand Prix de Silverstone ce week-end, cadre de la dixième manche de la saison de F1. Après un dernier rendez-vous marqué par la course sprint en Autriche, retour au format traditionnel en Grande-Bretagne.

Ce vendredi est donc réservé aux séances d’essais libres. Et c’est l’inévitable Max Verstappen qui s’est montré le plus rapide lors de la première séance à Silverstone. Le pilote Red Bull devance son coéquipier Sergio Pérez et le surprenant Alexander Albon au volant de sa Williams. Fernando Alonso (Aston Martin) et la Ferrari de Charles Leclerc complètent quant à eux le top 5.