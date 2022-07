F1 Grande-Bretagne : Valtteri Bottas, le plus rapide d’une première séance d’essais libres marquée par la pluie

C’est parti pour la dixième manche du championnat du monde au GP de Grande-Bretagne.



Petite surprise, c’est Valtteri Bottas (Alfa Romeo) qui s’est montré le plus rapide de la première séance d’essais libres à Silverstone avec un temps en 1 : 42.249. Il devance son ancien coéquipier chez Mercedes Lewis Hamilton et les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc.



Dans une séance marquée par la présence de la pluie et du vent, les écuries ont préféré prendre peu de risques et rester une grande partie des essais dans les stands. Ainsi, dix pilotes, dont les deux Red Bull, les McLaren ou encore George Russell, n’ont pas effectué le moindre tour.

La séance a finalement été interrompue à une minute du terme suite à une sortie de piste de Lance Stroll (Aston Martin), provoquant un drapeau rouge.

La deuxième séance d’essais libres est prévue à 16h.