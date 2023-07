F1 Grande-Bretagne – Trois petits points inscrits par Ferrari à Silverstone : "C’est très décevant", affirme Leclerc

Si Max Verstappen a connu un dimanche parfait en rempotant le Grand Prix de Grande-Bretagne, Ferrari a de quoi être inquiet au terme du rendez-vous britannique puisque les Rouges ne font pas mieux qu’une neuvième et dixième place.

Forcément, Charles Leclerc n’était pas ravi après la course. "C’est très décevant. On n’avait pas un bon rythme en comparaison avec Mercedes et McLaren. J’ai essayé de garder George Russell derrière moi, on est rentré tôt mais cela a été compliqué par après à cause de la voiture de sécurité".

Même son de cloche du côté de Carlos Sainz, pourtant vainqueur à Silverstone en 2022. "On a tenté en chaussant des pneus durs mais cela n’a pas fonctionné. C’était une course difficile, avec un rythme compliqué et pas mal de malchance. Mais on ne faisait pas une si mauvaise course, même si on était plus loin que ce qu’on pensait de Mercedes et McLaren. Cette piste est toujours compliquée pour nous, on méritait tout de même de finir sixième ou septième. McLaren devant ? Ils sont de retour, ils étaient clairement la deuxième écurie ce dimanche, mais cela variera en fonction des circuits".

Suite des festivités ? Le 23 juillet pour la onzième manche de la saison en Hongrie.