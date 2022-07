F1 Grande-Bretagne : Sainz décroche sa première pole devant Verstappen au terme d’une Q3 riche en suspense

Place à la dixième manche de la saison en Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone. Au terme d’une séance de qualifications marquée par la pluie, c’est Carlos Sainz qui s’est montré le plus rapide devant Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari). Sergio Pérez (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) complètent le top 5.

Après une Q1 mouvementée à cause d’une piste mouillée, les deux Aston Martin, les Haas et la Williams d’Alexander Albon se font piéger et ne parviennent pas à accrocher le top 15. Une qualification particulièrement décevante pour Sebastian Vettel, pourtant souvent capable de tirer son épingle du jeu dans des conditions particulières.

Certains pilotes profitent d’une petite éclaircie en début de Q2 pour rapidement faire un bon chrono. Un pari réussi puisque la pluie s’intensifie ensuite, empêchant d’améliorer les temps. Le grand gagnant ? Nicholas Latifi, qui atteint la Q3 au volant de sa Williams pour la première fois de sa carrière. Côté perdants, l’Alpine d’Esteban Ocon, Daniel Ricciardo (McLaren) ou encore Pierre Gasly et son AlphaTauri.