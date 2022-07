F1 Grande-Bretagne : Max Verstappen revient sur ses mésaventures à Silverstone et ce débris qui l’a pénalisé

Max Verstappen a dû se contenter de la 7e place ce dimanche lors du GP de Grande-Bretagne remporté par Carlos Sainz à Silverstone.

Parvenu à prendre la tête au bout de 10 tours, Verstappen a dû céder sa première place à Carlos Sainz deux tours plus loin suite à un problème avec sa voiture. Un souci qui l’a pénalisé pour la suite de sa course.

"Carlos est parti à la faute et j’ai pris la tête mais quelques virages plus loin il y avait des débris sur la piste. Je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas virer de manière sèche ni à droite, ni à gauche. J’ai quand même essayé de le faire mais quelque chose s’est cassé dans le bas de caisse", a expliqué le champion du monde, handicapé par ce contre-temps.

"Après ça c’était difficile de retrouver un peu de l’équilibre et je me suis battu pour garder ma voiture sur la piste. Malgré ça, on est quand même parvenus à marquer quelques points", a positivé Verstappen qui limite les dégâts au classement du championnat du monde. Il mène en effet le bal avec 34 points d’avance sur son équipier Sergio Perez et 43 sur Charles Leclerc.