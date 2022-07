F1 Grande-Bretagne : Max Verstappen devant son équipier Sergio Perez lors des troisièmes essais libres

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, 10e manche du championnat du monde de Formule, samedi sur le circuit de Silverstone (5,891 km).

Verstappen, leader du championnat, a bouclé son meilleur tour en 1:27.901. Il a devancé de 410/1000e son équipier mexicain Sergio Perez. Le Monégasque de Ferrari Charles Leclerc (+0.447) a signé le troisième chrono. Viennent ensuite les deux Mercedes avec le Britannique George Russell (+0.525) quatrième devant son compatriote Lewis Hamilton (+0.587). Le deuxième pilote Ferrari, l'Espagnol Carlos Sainz (+0.788), se classe sixième.

Les qualifications se disputeront à partir de 15h55 et seront à suivre sur Tipik. La course commencera dimanche à la même heure. Verstappen mène le championnat avec 46 points d'avance sur Perez et 49 sur Leclerc.