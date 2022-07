F1 Grande-Bretagne – Lewis Hamilton optimiste après ce nouveau podium : "On n’est pas loin de concurrencer les meilleurs"

Lewis Hamilton est à nouveau dans le coup. Le septuple champion du monde a confirmé son retour au premier plan avec un deuxième podium en deux courses dimanche devant son public à Silverstone lors du GP de Grande-Bretagne remporté par Carlos Sainz.

Le héros local a même eu l’occasion de prendre la tête du Grand Prix pendant quelques tours et s’était hissé de brefs instants à la deuxième place lors d’une fin de course chaotique qui a finalement vu Sergio Perez repasser devant lui.

"C’est génial d’être sur le podium", a savouré Hamilton, auteur du Tour le plus rapide.

"J’avais l’espoir qu’on soit en mesure de gagner. J’ai poussé à fond pour tenir le coup, j’ai enchaîné les tours rapides pour réduire l’écart avec les premiers. Ce n’était manifestement pas pour aujourd’hui", a commenté le pilote Mercedes, rassuré par le rendement de sa monoplace et enthousiaste en vue des prochaines courses.

"Je pense que nos adversaires ont toujours ce petit avantage sur nous mais nous avons vraiment fait un grand pas en avant. On va donc continuer à se donner à fond et à y aller tête baissée. Je pense qu’on n’est vraiment pas loin du moment où on pourra commencer à concurrencer les autres. Mais rien que rivaliser avec nos adversaires aujourd’hui, c’est incroyable. Un grand merci à mon équipe", a conclu Hamilton, 6e du classement pilotes avec 93 points, 89 de moins que Max Verstappen.