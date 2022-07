F1 Grande-Bretagne – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Sainz commence à effacer son étiquette de deuxième pilote"

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a rendu son premier verdict ce samedi avec la première pole de Carlos Sainz. L’occasion pour notre envoyé spécial, Gaëtan Vigneron, de revenir sur une séance de qualifications surprenante. "On a eu des surprises à tous les échelons. Au final, Sainz signe sa première pole lors de son 150e Grand Prix, c’est la deuxième plus longue attente avant une première pole. Ce samedi, il devient d’ailleurs le 104epoleman de l’Histoire. L’Espagnol a toujours été très bon sous la pluie et commence à effacer son étiquette de deuxième pilote depuis son podium au Canada".

Mais la tâche s’annonce compliquée avec un Max Verstappen qui lui mettra la pression au départ. "Il semblait le favori dans ces conditions mais il a commis une petite erreur avant d’être gêné par un drapeau jaune. Derrière, Charles Leclerc est parti en tête à queue en Q3. Pérez complète enfin le top 4. C’est la septième fois que les deux premières lignes sont occupées par Red Bull et Ferrari. On aura donc droit à une somptueuse bataille d’Angleterre avec Verstappen en sandwich entre les deux Ferrari. C’est cependant dommage qu’il ait été hué par le public anglais".

Derrière, le héros local Lewis Hamilton s’élancera cinquième au volant d’une Mercedes mieux en forme sur le sol britannique. "Il était déçu et survolté devant ses fans. Il espérait être en première ligne mais il n’a clairement pas dit son dernier mot. Avec Lando Norris à ses côtés, ils seront les outsiders du Grand Prix".

Rendez-vous sur Tipik ce dimanche à 15h30 pour Warm Up avant de suivre le Grand Prix de Grande-Bretagne dans la foulée.