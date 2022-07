F1 Grande-Bretagne - le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Hamilton pourrait bien revenir se mêler à la bagarre aux avant-postes"

Le grand cirque de la F1 pose ses valises en Grande-Bretagne ce week-end pour disputer la dixième manche du championnat du monde sur le mythique circuit de Silverstone. L’occasion pour Gaëtan Vigneron, notre spécialiste F1, de revenir sur les faits marquants de la journée.

Un vendredi marqué par la pluie, venue chambouler la première séance d’essais libres remportée par l’Alfa Romeo de Valtteri Bottas. "C’était une séance assez peu représentative puisque seulement dix pilotes ont pu signer un chrono. Ce qui est embêtant, c’est que les écuries n’ont pas pu tester leurs très nombreuses évolutions".

L’après-midi a vu Carlos Sainz (Ferrari) signer le meilleur temps. "Sur un circuit sec, la séance était beaucoup plus intéressante avec le pilote Ferrari devant Lewis Hamilton, Lando Norris et Max Verstappen. On a donc quatre teams différents aux quatre premières places. C’est assez prometteur".

Un week-end qui pourrait bien inspirer un certain Hamilton, porté par une foule acquise à sa cause. "Il pourrait bien revenir se mêler à la bagarre aux avant-postes avec une Mercedes comptant énormément d’évolutions aérodynamiques. Les Flèches d’Argent sont bien dans le coup et ce circuit convient bien à la W9".

Suite également d’un duel passionnant que se livrent Ferrari et Red Bull depuis le début de la saison. "Les Rouges ont pris l'ascendant ce vendredi devant un Verstappen qui se plaignait d’une dégradation de ses pneus tendres après deux tours et d’un bruit bizarre le gênant un peu".

Rendez-vous dès samedi à partir de 15h55 sur Tipik pour suivre des qualifications qui s’annoncent aussi indécises que passionnantes.