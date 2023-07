F1 Grande-Bretagne – Le débriefing de Gaëtan Vigneron avec Melchior Wathelet, président de Spa Grand Prix : "On a plein de perspectives"

Fin de la deuxième journée à Silverstone, cadre de la dixième manche de la saison de F1. Comme d’habitude, Gaëtan Vigneron revient sur les faits marquants de la journée et cette folle séance qualificative remportée par Max Verstappen.

Notre expert F1 analyse tout d’abord les qualifications. "On a connu une séance rythmée par une météo indécise. Derrière Verstappen, on a deux McLaren, deux Ferrari et deux Mercedes. Le gros couac ? Sergio Pérez, éliminé en Q1 et qui manque la Q3 pour la cinquième fois de rang".

Notre envoyé spécial en a également profité pour tendre le micro à Melchior Wathelet, président de Spa Grand Prix. Alors que le GP de Belgique est confirmé pour 2024, l’occasion est idéale pour s’inspirer du mythique rendez-vous britannique à Silverstone. "On a plein de perspectives à Spa-Francorchamps. On apprend dans des week-ends comme celui-ci, mais ils apprennent aussi de nous. C’est la fête de la Formule 1. On discute pour aller au-delà de 2025 et les circonstances sont positives".

Avant d’évoquer l’avenir à long terme de notre Grand Prix national. "On devrait rapidement avoir des informations pour 2025. 2024 sera une année originale avec les élections. Ce n’est pas évident car tous les Grands Prix européens vont renégocier pour 2025 et 2026 mais on essaie de mettre toutes les chances de notre côté".

Suite et fin des festivités du GP de Grande-Bretagne ? Ce dimanche à partir de 15h30 sur Tipik pour Warm Up avant de vivre le départ dans la foulée.