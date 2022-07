F1 Grande-Bretagne – La lutte contre le racisme, un sujet important en Formule 1 : "On a beaucoup travaillé sur l’inclusion"

Les déclarations de Nelson Piquet à l’encontre de Lewis Hamilton continuent de faire couler beaucoup d’encre dans les paddocks de F1. A Silverstone, où se déroule la dixième manche du championnat du monde, plusieurs acteurs ont tenu à prendre la parole pour défendre le septuple champion du monde.

La prise de parole de Max Verstappen était fort attendue, au vu de ses récentes tensions avec le pilote Mercedes et sa proximité avec le Brésilien, puisqu’il n’est autre que son beau-père. Le champion du monde en titre aura finalement pris la défense de son meilleur ennemi tout en condamnant les propos du père de sa fiancée.

Des propos rejoints par Daniel Ricciardo (McLaren). "Il n’y a pas de place pour le racisme, que ce soit en Formule 1 ou ailleurs. Personnellement, je n’en ai jamais subi mais je me solidarise avec Lewis. J’attends impatiemment le jour où tout cela disparaitra. Le monde sera meilleur".

Une situation délicate à gérer et qui va bien au-delà du sport. "Ce n’est pas facile mais cela fait partie du travail", nous explique Günther Steiner, directeur de l’écurie Haas.

Outre la polémique Piquet, Red Bull a également dû gérer l’affaire Juri Vips. Le pilote réserve a vu sa collaboration prendre fin avec l’écurie autrichienne après avoir tenu des propos racistes. Pour Christian Horner, directeur de l’écurie au taureau ailé, ces questions extra-sportives ont une place primordiale au sein du sport automobile. "On a beaucoup travaillé sur l’inclusion durant ces douze derniers mois. On œuvre beaucoup pour améliorer notre diversité. Nous avons réalisé des enquêtes et des questionnaires internes. La lutte contre le racisme est un combat important et la Formule 1 doit continuer de s’impliquer".

Avant de conclure. "Red Bull est l’écurie avec le plus de jeunes fans, c’est très important pour nous de mener ce combat".

La dixième manche de la saison sera à suivre dès 15h35 sur Tipik.