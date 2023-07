F1 Grande-Bretagne – Hamilton sur l’atmosphère de Silverstone, "C’est le seul GP où j’ai déjà entendu les fans depuis la voiture"

Le grand prix de Formule 1 de Grande-Bretagne fait sans aucun doute partie des courses favorites des pilotes de la grille. Silverstone, épreuve inaugurale du premier championnat du monde de la discipline en 1950, respire la passion. L’an passé, plus de 400 000 spectateurs s’étaient rendus au circuit sur l’ensemble du week-end. Parmi eux, forcément, une majorité vient soutenir les pilotes locaux : Lando Norris, George Russell et bien évidemment Lewis Hamilton. Le Septuple champion du monde transcendé chaque année en arrivant sur ses terres.



"C’est le meilleur grand prix de la saison pour moi. J’ai tellement de souvenirs ici. Je me rappelle mes passages sur ce tracé quand j’étais plus jeune. Je suis venu voir les F1 à 13 ou 14 ans avec McLaren (ndlr : Hamilton faisait déjà partie de la filière jeunes pilotes de l’équipe). Je me trouvais à l’arrière du garage. Je rêvais de me retrouver un jour dans la voiture". Et Lewis n’a pas tardé à s’asseoir dans le baquet et à performer à domicile, puisque dès sa première saison, en 2007, il signe la pole position déclenchant la folie dans le public. "Ça m’a particulièrement marqué ce jour-là. Je pense que c’est la seule fois de ma carrière où j’ai entendu le son des fans dans la voiture. Le bruit dépassait celui du moteur."



Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le sol britannique réussit plutôt bien à Hamilton. À Silverstone, le pilote Mercedes détient tous les records : le nombre de victoire (8), de poles (7) et de podium (12 dont 10 consécutifs).



Et dans cette période où l’écurie Mercedes retrouve des couleurs, Hamilton aura bien besoin du soutien des siens pour continuer à remonter la pente. L’ex-pilote de F1, Nigel Mansell, estimait que le support des fans locaux lui permettait d’aller chercher une demi-seconde supplémentaire. De quoi faire sourire Lewis. "J’aimerais beaucoup parce qu’on en aurait bien besoin pour le moment, sourit le Britannique. C’est très difficile à quantifier, mais ce qui est certain c’est que le public vous pousse vous et toute l’équipe vers le haut. C’est une sensation assez exceptionnelle. Vous avez l’impression de flotter quand vous êtes ici. Vous apercevez tous ces drapeaux, toutes ces casquettes. Il y a plusieurs virages où on peut bien les voir et ça donne énormément d’énergie", conclut le chouchou des fans britanniques.