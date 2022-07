F1 Grande-Bretagne – Guanyu Zhou miraculé après un crash très violent à Silverstone : les images impressionnantes de l’accident

L’inquiétude a plané pendant de longues minutes sur le circuit de Silverstone lors du GP de F1 de Grande-Bretagne après un crash très violent dont le pilote chinois Guanyu Zhou a été la principale victime. Le pilote de l’écurie Alfa Romeo a été percuté par George Russell – lui-même touché par Pierre Gasly – en pleine ligne droite dès les premiers hectomètres de course.

Un choc à grande vitesse qui a propulsé la voiture du chinois dans les airs avant de retomber sur le toit, de se trainer pendant de longs mètres et de rebondir au-delà du mur de pneus.

Les images du crash n’ont évidemment pas été diffusées par la FIA dans la foulée de l’incident alors que le drapeau rouge a immédiatement été brandi.

Tous les autres pilotes ont regagné les stands et sont sortis de leur monoplace. Il a finalement fallu une grosse vingtaine de minutes pour que des nouvelles rassurantes du Chinois soient communiquées. "Guanyu est Ok", a fait savoir son équipier Valtteri Bottas via la radio alors que la FIA a commencé à diffuser les images impressionnantes de ce crash.

Sain et sauf, le pilote a été pris en charge par les équipes médicales. "Guanyu Zhou a été emmené au centre médical du circuit. Le pilote est conscient et son état de santé est évalué par l'équipe médicale", a fait savoir la F1.

Le Thaïlandais Alexander Albon (Williams) et le Français Esteban Ocon (Alpine) ont aussi été impliqués indirectement dans l'accident, la Williams a été envoyée contre les barrières alors qu'elle tentait de ralentir.