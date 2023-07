F1 Grande-Bretagne – Gasly ravi d’être de retour à Silverstone : "Un de mes circuits préférés"

Avec Spa-Francorchamps, Monaco, Monza ou autre Suzuka, Silverstone fait définitivement partie des circuits préférés des pilotes. Et ce n’est pas Pierre Gasly qui dira le contraire.

Au volant d’une Alpine qui présente un nouvel aileron avant en Grande-Bretagne, le Français décrit le tracé britannique. "Tous les virages sont tellement rapides. C’est un sentiment unique, on ne peut vivre cela qu’avec une voiture de F1 et sur ce tracé. Cela donne un rush d’adrénaline, un ressenti des forces G, de la vitesse et de la précision. Le cerveau n’a pas le temps de tout analyser en arrivant dans cet enchaînement. C’est pour cela qu’il fait partie de mes circuits préférés".

Avec seize points inscrits en neuf courses, le vainqueur du GP d’Italie 2020 voudra certainement vivre un bon week-end sur un de ses tracés fétiche. Premier objectif ? Emmener son Alpine en Q3 lors d’une séance qualificative à suivre ce samedi dès 16h sur les médias de la RTBF.