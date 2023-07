F1 Grande-Bretagne : Ferrari veut revenir sur Red Bull à Silverstone

Un an après son dernier succès dans la catégorie reine du sport automobile, Ferrari va tenter de réduire un peu l’énorme écart qui la sépare des intouchables Red Bull ce week-end à Silverstone à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, dixième manche de la saison de Formule 1.

La Scuderia, qui a enregistré son deuxième podium de la saison en Autriche le week-end dernier, est encore très loin des monoplaces autrichiennes mais semble un peu relever la tête après un début de saison calamiteux.

Charles Leclerc, troisième en Azerbaïdjan fin avril, a décroché en Styrie son deuxième podium de l’année en terminant dauphin de Max Verstappen sur le circuit où il avait remporté le dernier succès de l’écurie italienne, le 10 juillet 2022, illustrant les progrès réalisés ces dernières semaines, voilà un résultat encourageant.

"Depuis Barcelone (début juin), on va dans la bonne direction. En Autriche, le feeling dans la voiture et le rythme étaient bons, ce qui montre qu’on a fait des progrès", a expliqué le Monégasque en conférence de presse.

"Red Bull est encore loin devant, mais on cherche toujours à améliorer la voiture pour cette saison, même si on sait que celle de l’an prochain sera meilleure. Tout est lié. On a un plan très clair pour s’améliorer et on a vu des progrès lors des trois dernières courses donc nous allons continuer à travailler dur", a-t-il ajouté.

L’Espagnol Carlos Sainz cherchera, lui, à reproduire sa superbe performance de la saison dernière puisqu’il avait en effet décroché son premier succès en F1 à Silverstone. Mais sa tâche s’annonce ardue face à l’écrasante domination des Red Bull.

"Les deux dernières courses ont clairement montré que l’on avait fait des progrès et nos pilotes ont pu être agressifs, notamment grâce à une meilleure gestion des pneumatiques et un rythme plus solide en course. Toutefois, nous ne sommes pas encore en position de concurrencer les leaders du championnat", a reconnu Frédéric Vasseur, le patron de la Scuderia.