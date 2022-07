F1 Grande-Bretagne

S’il faut associer un pays à la F1, c’est probablement la Grande Bretagne. Berceau du sport automobile, l’Angleterre a vu défiler plusieurs pilotes légendaires, faisant de la Formule 1 un produit phare de l’autre côté de la Manche.

Tout d'abord au niveau des teams puisque sur dix écuries, trois sont anglaises (McLaren, Williams et Aston Martin). Mais si la Grande-Bretagne compte en plus trois pilotes sur vingt cette saison, elle est aussi terre d’accueil de plusieurs écuries. "Je viens ici une fois par semaine, c’est ma deuxième maison", nous raconte Esteban Ocon, forcé de se rendre régulièrement à Enstone, ville qui loge l’usine d’Alpine. Outre l’écurie française, Red Bull (à Milton Keynes), Mercedes (à Brackley) ou encore Haas (à Banbury) ont choisi le pays d’Elisabeth II pour développer leurs bolides.

Côté pilotes, des centaines de milliers de fans se déplaceront dans les tribunes pour applaudir le héros local Lewis Hamilton, sans oublier le prodige Lando Norris ou le régulier George Russell.

Ce dernier roulera pour la première fois de sa carrière en F1 à domicile et avec une voiture compétitive. Il tentera donc d’amener un bon résultat à ses fans au volant de sa Mercedes. "Ma première course et ma première victoire ont eu lieu ici. Mais mon souvenir le plus marquant date de 2009, quand je suis venu pour la première fois dans les tribunes. Je n’oublierai jamais ce moment. Je ressens beaucoup d’excitation en venant ici, on sent énormément l’appui du public et cela nous amène ce brin d’énergie supplémentaire".

Des propos rejoints par son compatriote, Alexander Albon (Williams). "Ma famille habite près du circuit donc pour moi c’est un week-end spécial. C’est chouette de rentrer à la maison".

S’il ne sera pas à domicile, le Japonais Yuki Tsunoda ressent également le support d’un public connaisseur. "Je sens les encouragements des gens ici, ils sont passionnés de sport moteur". Le pilote AlphaTauri nous confie d’ailleurs qu’il n’était pas un grand adepte de la nourriture locale après avoir vécu à Milton Keynes…. mais qu’il a changé d’avis. "Je n’aimais pas au début, mais j’ai changé d’avis. Maintenant j’adore le fish and chips !"