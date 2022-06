F1 Grande-Bretagne : Charles Leclerc, quatre courses pour ne pas faire une croix sur le titre ? « Le mois de juillet sera crucial »

Ce qui s’annonçait comme un duel intense et on ne peut plus indécis entre Charles Leclerc et Max Verstappen s’est clairement estompé après les trois premiers grands prix de la saison. Beaucoup voyaient les deux jeunes loups offrir une fabuleuse suite au face-à-face Hamilton – Verstappen de la saison dernière, mais pour l’heure la fiabilité de la Ferrari couplée aux erreurs stratégiques de la Scuderia permettent au champion du monde en titre de se donner de l’air en tête du championnat. Le pilote Red Bull vient d’enchaîner cinq victoires en six courses! De son côté Leclerc n’a plus triomphé depuis… le GP d’Australie il y a presque trois mois et pointe à présent à la 3e place du championnat à 3 points de Sergio Perez et déjà à 49 de Max Verstappen, solide leader.



Charles Leclerc va devoir réaliser un mois de juillet irréprochable s’il ne souhaite pas voir son rival s’envoler définitivement, car la F1 entre dans ce qui représente sans doute la période la plus importante de la saison jusqu’ici, celle qui précède le break estival et qui verra les GP s’enchaîner : quatre courses en cinq semaines ! En un mois on passera donc de 9 GP disputés sur 22 à 13 sur 22. On aura donc passé la mi-championnat. Il ne restera donc plus énormément de temps pour se rattraper si on se loupe dans ce début d’été chargé et Charles Leclerc en est parfaitement conscient.



"Les quatre prochaines courses vont s’avérer cruciales. Il est psychologiquement important d’entrer dans le break estival avec de bons résultats lors de ces grands prix. Je ne m'inquiète pas trop, car nous avons clairement la performance (ndlr : le Monégasque a signé 6 pole positions sur 9 et aurait pu/dû gagner à Barcelone, Monaco et Bakou), donc je reste persuadé que si nous parvenons à traverser les week-ends sans problème majeurs, les résultats suivront. Pour le moment nous n’avons plus connu une course sans encombre depuis Miami."



Le pilote Ferrari vient en effet d’enchaîner quatre rendez-vous sans pouvoir jouer la gagne : abandon sur problème moteur à Barcelone et Bakou, problème de stratégie à Monaco et dernièrement un changement de moteur qui a renvoyé la monoplace flanquée du numéro 16 en fond de grille au Canada où Leclerc a parfaitement limité la casse en terminant au 5e rang.



"Je dispose d’un tout nouveau moteur sur ma Ferrari, donc j’espère vraiment ne plus rencontrer de soucis pour le moment, poursuit le Monégasque."



Il n’empêche, course après course, Charles Leclerc voit doucement s’éloigner Max Verstappen au championnat. Le champion du monde semble pour l’instant un cran au-dessus de tout le monde. Espérons donc que le pilote Ferrari puisse enfin disposer à nouveau d’une monoplace fiable mais également d’une équipe stratégiquement au point pour pouvoir concurrencer Verstappen, car pour l’heure, hormis à Imola où il est parti à la faute, les couacs Scuderia de cette saison ne sont jamais pas à mettre à l’actif du Monégasque.