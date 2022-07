F1 Grande-Bretagne : Carlos Sainz remporte la deuxième séance d’essais libres

Carlos Sainz s’est montré le plus rapide de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Avec un tour rapide réalisé en 1 : 28.942, le pilote Ferrari devance la Mercedes de Lewis Hamilton et la McLaren de Lando Norris. Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) complètent le top 5.

Après une première séance remportée par Valtteri Bottas sous la pluie, les vingt pilotes ont roulé sur une piste sèche ce vendredi après-midi. Des essais libres déroulés sans inconvénients puisqu'aucune sortie de piste majeure n'est à signaler.

La séance de qualifications est à suivre ce samedi dès 16h sur les médias de la RTBF.