F1 Grande-Bretagne – Carlos Sainz, heureux après sa première pole : "Je vais profiter, c’est un sentiment spécial"

En pole pour la première fois de sa carrière après une Q3 indécise, Carlos Sainz est ravi de l’avoir réalisée sur le mythique tracé de Silverstone. "Je suis très heureux, j’adore ces conditions et ce circuit. C’est l’endroit parfait pour réaliser la pole. Je vais profiter car c’est un sentiment spécial".

Le pilote Ferrari tentera désormais de terminer le travail ce dimanche et vise également sa première victoire en F1. Mais pas question de s’emballer avec l’ombre de Max Verstappen qui planera sur lui dès les premiers mètres du Grand Prix. "On sait tous à quel point ce sport est difficile avec les stratégies, les pneus ou le départ. On verra si on est en mesure de gagner ce dimanche, je veux y croire. Si les conditions sont comme lors des essais libres du vendredi, on a de grandes chances. Ce sera plus compliqué si cela ressemble aux essais libres 3 mais je vais me battre pour décrocher la victoire".