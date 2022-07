F1 Grande-Bretagne

Carlos Sainz vit probablement le début de saison le plus compliqué de sa carrière. Fautif à plus d’une reprise cette saison, l’Espagnol n’a également pas été épargné par la malchance mais compte bien sur le week-end britannique pour se relancer après un podium encourageant au Canada. "Silverstone sera une référence pour nous. Monaco, Baku et Canada ont d’ailleurs été des week-ends positifs. On verra comment ça ira ici sur un tracé très rapide".

Auteur de cinq podiums mais contraint d’abandonner à deux reprises cette saison, l’ancien pilote McLaren pointe à la cinquième place du championnat du monde. Relégué à 24 points de son équipier Charles Leclerc et à 73 unités du leader Max Verstappen, le pilote de 27 ans ne compte pas pour autant faire une croix sur un potentiel titre aussi tôt dans la saison. "Tant que c’est mathématiquement possible, tout peut arriver dans ce sport. Il faut continuer à y croire".

Le Madrilène garde cependant les pieds sur terre. "C’est vrai que je n’arrive pas sur un tracé en pensant au championnat du monde. Je n’y pense plus car je suis trop loin derrière. Je dois essayer de gagner des courses et tenter de retrouver mon niveau de régularité qui était le mien l’année passée. On verra jusqu’où cela me mènera dans les derniers Grands Prix de la saison. Avec cet état d’esprit, tout est possible".

Premier objectif ? Décrocher une première pole en F1 lors d'une séance de qualifications à suivre dès 16h sur les médias de la RTBF.