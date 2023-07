F1 Grande-Bretagne : Brad Pitt en piste au GP de Silverstone avec une "11e écurie"

L’écurie à l’étoile et son pilote Lewis Hamilton sont particulièrement impliqués dans le tournage du film, puisque le septuple champion du monde, co-producteur du long métrage sera consulté au fur et à mesure pour rendre les faits plus réalistes.



Et pour jouer au maximum l’immersion, un garage fictif, situé entre ceux de Red Bull et Mercedes, a même été installé dans la ligne droite des stands.