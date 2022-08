F1 - Grand Prix de Belgique : 110 ans d’histoire en chiffres

Des 22 Grands Prix au programme cette année, celui de Spa-Francorchamps est nettement le plus long. En 1921, lors du premier Grand Prix disputé sur le circuit, le parcours triangulaire reliant Francorchamps, Malmedy et Stavelot sur des routes publiques faisait 14,981 kilomètres. Depuis, le tracé a été modifié à plusieurs reprises, souvent pour des raisons de sécurité, jusqu’à atteindre sa longueur actuelle de 7,004 kilomètres. Son profil rapide et vallonné en fait l’un des circuits les plus mythiques des sports moteurs.