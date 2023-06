F1 – GP de Francorchamps : négociations en phase avancée, pas d’alternance avec les Pays-Bas en ligne de mire pour 2024

Les organisateurs du Grand Prix de F1 de Francorchamps sont en négociations avancées pour conserver le Grand Prix de Belgique au calendrier de la saison de Formule 1 en 2024, peut-on confirmer ce mercredi alors que des rumeurs d’une alternance (une année sur deux) avec le GP des Pays-Bas à Zandvoort sont parues dans la presse.

Rien ne permet à ce stade d’affirmer qu’on aura une alternance entre les deux Grand Prix dans un futur proche. En interne, on peut d’ailleurs être optimiste sur la candidature de Francorchamps pour la saison 2024 puisque le projet de Grand Prix en Afrique du Sud a du plomb dans l’aile. 2024 semble une échéance trop proche pour un premier Grand Prix en Afrique. Tout bénéfice pour la Belgique.

Le circuit de Zandvoort, aux Pays-Bas, bénéficie quant à lui d’un contrat jusqu’en 2025 avec la F1 même s’il s’apprête à perdre le soutien d’un grand sponsor comme Jumbo.

Au moment où nous écrivons ces lignes, rien n’est donc établi et un projet d’alternance n’est aujourd'hui pas d’actualité, apprend-on. On s’orienterait donc plutôt bien vers deux GP distincts – un GP de Belgique et un GP des Pays-Bas – en 2024.

Le futur ? "Si à l’avenir, les GP de Belgique et des Pays-Bas étaient contraints à opter pour une alternance, ils pourraient l'envisager. Mais ce n’est pas le cas à l’heure actuelle. Pour être tout à fait pragmatique, il vaut mieux être présent une année sur deux que pas du tout. Mais personnellement, je pense que l’alternance est une mauvaise idée", selon notre spécialiste F1 Gaëtan Vigneron.