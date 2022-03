F1, GP de Bahreïn : Début de saison catastrophique pour Max Verstappen : "des points qui coûtent cher"

Max Verstappen a vécu une journée particulièrement compliquée dimanche lors du premier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Bahreïn. Le champion du monde en titre a dû abandonner à trois tours de la fin alors qu’il allait vraisemblablement terminer à la deuxième place, derrière le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). Il semblerait que le coureur néerlandais ait été victime d’une pompe à essence défectueuse.

"C’était comme si l’essence n’arrivait plus au moteur. J’ai calé et puis c’était fini pour moi", a déclaré le pilote Red Bull à l’arrivée. "C’était une course difficile de toute façon, je n’avais pas d’équilibre dans la voiture, c’était très compliqué de conduire."

"La stratégie n’était pas au top non plus. J’aurais pu prendre la tête deux fois après mes arrêts aux stands, mais on m’a dit d’y aller doucement dans le premier tour après m’être arrêté. La prochaine fois, je ferai en fonction de mon feeling. Après le dernier arrêt au stand, il y avait aussi quelque chose qui n’allait pas avec le volant. Normalement, il tourne très doucement, mais cette fois-ci j’ai dû beaucoup forcer pour le faire bouger un tout petit peu. Plus j’allais vite, plus j’ai eu de problèmes techniques"

"Vu tous les problèmes, terminer deuxième aurait été un excellent résultat mais quelque chose s’est passé avec l’alimentation d’essence. On peut perdre un championnat à cause de petits détails comme cela. Ce sont des points qui coûtent très cher."

Son coéquipier mexicain Sergio Pérez a également abandonné dans le dernier tour. "Le fait que nous abandonnions tous les deux et que nous marquions 0 point est dramatique", a conclu Verstappen.