F1 GP d’Emilie-Romagne – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Hamilton est marqué par cette nouvelle contre-performance"

Max Verstappen s’est largement imposé au Grand Prix d’Emilie Romagne ce dimanche. Si Red Bull a réalisé son premier doublé de la saison, Mercedes peine à retrouver le niveau qui lui a fait gagner huit championnats des constructeurs consécutifs depuis 2014. Résultat des courses ? George Russell a surperformé pour finir dans le top 4, tandis que Lewis Hamilton a dû se contenter d’une décevante quatorzième place.

Pour notre spécialiste F1, Gaëtan Vigneron, le septuple champion du monde vit difficilement ce début de saison. "Hamilton est marqué par cette nouvelle contre-performance. C’est la première fois depuis 2014 qu’il se retrouve dans une telle situation. Avant, il arrivait au circuit le jeudi, ne faisait pas la reconnaissance de la piste, réalisait quelques ajustements le vendredi avant de jouer la victoire en qualifications ou en course. Aujourd’hui il doit faire de longs briefings techniques, aller à l’usine ou encore faire du simulateur. Ce n’est pas facile à 37 ans. Son patron Toto Wolff l’a d’ailleurs épargné en s’excusant et en affirmant que le Britannique mérite mieux. Il y a clairement urgence chez Mercedes sinon la saison sera terminée. Hamilton a d’ailleurs affirmé qu’il a renoncé au titre".

Les Flèches d’Argent sont loin de performer cette saison. Mais comment expliquer cette étonnante quatrième place du débutant Russell au championnat du monde ? "Il est le seul à finir top 5 sur tous les Grand Prix et a déjà 21 points d’avance sur son coéquipier qu’il devance pour la troisième fois de suite. Le jeune pilote a d’ailleurs surpris en affirmant que les trois ans passés avec une Williams peu compétitive l’aident à dompter cette Mercedes capricieuse".

Un autre pilote qui respire la confiance cette année est lui aussi bien connu du côté de l’écurie allemande… Valtteri Bottas, ancien pilote Mercedes et aujourd’hui chez Alfa Romeo, a fini à une belle cinquième place ce dimanche. "Il est bien dans la tête, est leader du team, a un contrat à long terme, est écouté et ne doit plus s’astreindre à des stratégies en faveur de son équipier".